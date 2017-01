A Doktornak pozitív a benyomása az új Yamaha M1-ről – és bár részleteket csak a maláj teszten tud majd meg az új gépről – tudja, hogy folyamatos kemény munkával a végső cél is meglehet: a tizedik bajnoki cím.

Valentino Rossi idén a 12. szezonjának vág neki, és miután az elmúlt három évben zsinórban háromszor bajnoki második lett, most nagyon reméli, hogy végre meglesz az áhított tizedik bajnoki cím.

“Ez egy új kezdet, amikor mindig megpróbálsz mindent jobban csinálni, hogy fejleszd a felkészültségedet és az egész csomagot. Mindig nagyon izgalmas belevágni egy új szezonba, de úgy érzem, készen állunk.”

Idén már Vinales versenyez majd a Doktor mellett, hiszen Lorenzo távozott a Ducatihoz.

“A csapatunkban mindig is erős csapattársam volt, hiszen Lorenzót most Maverick váltja. Őszintén mondom, hogy jobban örültem volna neki, ha egy kicsit többet kell dolgoznia, hogy gyors legyen, de az én szempontomból sajnos már most nagyon gyors. Az elejétől nagyon gyors, szóval rá kell jönnöm, hogy csinálja. Szerintem együtt nagyszerű munkát végezhetünk, hogy fejlesszük a motort, és minden hétvégén a dobogón ünnepelhessünk.”

Rossi szerint a lényeg, hogy jó az első benyomása a 2017-es Yamaháról – nem éppen a valenciai teszteken, hanem az azt követő maláj teszten érezte jól magát a gépen.

“Először Valenciában próbáltam ki, éppen a szezonzáró után, de több km-t kellett megtennem, és több munka várt rám Sepangban. Jó potenciált találtunk, és úgy tűnik erősek lehetünk. Fontos, hogy a három szezon előtti teszten jól dolgozzunk, hiszen készen kell állnunk a szezonnyitó Katari Nagydíjra. Az első benyomás azonban rendkívül pozitív.”

“Tavaly sok minden változott, és tulajdonképpen más szezonunk volt, mint lenni szokott, hiszen sok versenyző tudott nyerni. Idén a szabályok ugyanolyanok maradnak, és nem hiszem, hogy lenne olyan komoly probléma, amin dolgoznunk kellene – dolgoznunk kell a Michelin abroncsain, különösen az elsőn, ami 2016-ban problémát okozott. Az elektronikát sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert most mindenki ugyanazzal a szoftverrel megy, de akkor is a saját motorodra szabhatod. Szerintem ez a két tényező lesz a legkritikusabb, de a részletekben is el kell vesznünk, hogy jobbak lehessünk.”

“A szezonban a legfontosabb, hogy jó versenyeink legyenek és mindig elég gyorsnak tűnjünk, hogy a győzelemért harcolhassunk. A kulcs, hogy mindig fókuszáljunk és gyorsak legyünk. Ami a bajnokságot illeti, még meg kell várnunk a szezon első versenyeit, hogy megértsük, mekkora a potenciál a motorban, és hogy állnak a riválisok – a lényeg, hogy minden vasárnap megpróbáljunk erősek lenni.”