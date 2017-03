Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is dörzsölheti a tenyerét, mert a Ferrari egy rendkívül erős alappal állt elő 2017-re, és ha az első nagy fejlesztési csomag is ilyen sikeres lesz, akkor valóban van okunk a bizakodásra.

A Ferraritól már megszokhattuk, hogy a téli teszteken sok kilométert tesz meg, és gyorsnak tűnik. Ez azonban sokszor csalóka, mivel nem tudjuk, hogy milyen programokon van a mezőny, és az autók mekkora terheléssel vannak kint a pályán.

Az SF70H azonban minden szakértőt és még a riválisokat is meggyőzte arról, hogy nagyon figyelni kell rá. Az autó a legtöbb esetben még a Mercedesnél is stabilabb, magabiztosabb volt, miközben rendkívül konstans időket lehetett vele menni.

A másik fontos visszajelzés, hogy Räikkönen és Vettel is visszavett a leggyorsabb körein, méghozzá teljesen szándékosan. Hiába lett a Ferrari a leggyorsabb, a finn és a német körében is fontos tizedmásodpercek maradtak bent.

A Mercedes természetesen tisztában van ezzel, és a németek egyelőre nem mentek igazi időmérős szimulációt, így a W08 körül is sok a kérdőjel. Az azonban biztosnak tűnik, hogy az új Ferrari sokkal ígéretesebb, mint a tavalyi verzió.

Az első komoly fejlesztési csomag már úton is van, mely többek között egy új hátsó és első szárnyat, valamint egy átdolgozott oldalkialakítást is tartalmaz, különböző kiegészítő terelőlapokkal. A Ferrari egyelőre nem döntötte el, hogy mikor veti be az új elemeket, mivel szeretnék látni, hogy a jelenlegi verzió mire képes.

Ezek után lehetséges, hogy Melbourne-ben egy hasonló kialakítású SF70H gurul ki a bokszból, mint a második teszten Barcelonában, és csak később vetik be az új fejlesztéseket, fokozatosan. A csapat már egészen a Spanyol Nagydíjig elkészült a fejlesztési terveivel és egyelőre minden úgy történik, mint azt szerették volna, a motor oldalán is.