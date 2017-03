A Ferrari mikroaerodinamikai fejlesztései úgy néz ki, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ugyanis a szimuláció után úgy néz ki, az olaszok be is vetik az Ausztrál Nagydíjon.

Mattia Binotto, a Ferrari technikai igazgatója egyelőre hű az általa kommunikált irányvonalhoz: az olasz szakember szerint 2017-ben a Ferrarinak az kell, hogy legyen a célja, hogy az idény során lehetőleg előbb vesse be a technikai fejlesztéseket az SF70H-n. Ez akár azt is jelentheti, hogy a Ferrari idei autója minden futamra megújul majd.

Az egyik, teljesítmény szempontjából talán legfontosabb átalakulást a hátsó diffúzor kialakítása jelenti, amely egy intenzív fejlődésen mehet majd keresztül minden egyes csapatnál, így a Ferrarinál is. Az olaszok szemmel alig észrevehető változtatásokat eszközöltek az elem kialakításán, amelyet egy-egy avatatlan néző első blikkre akár el is mulaszthat.

Fehér nyíllal látható a lenti képen az az extra függőleges elem, amit az eddigi három mellé aggattak rá a diffúzorra. Ugyanezek az apró hozzáadott elemek megvannak vízszintesben is (piros nyíl), amelyekkel a csapat azt szeretné elérni, hogy a hátsó kerék és az autó alja közötti levegő kevésbé legyen zavaros. A Ferrari egyébként a hírek szerint rengeteget dolgozott ezekkel az elemekkel nem csak a szélcsatornában, hanem még azelőtt, az úgynevezett CFD-szimuláció során is. A szélcsatornás tesztnek mára kissé átalakult a szerepe, ugyanis manapság már “csak” arra használják, hogy a szimuláció során működőképesnek és előnyösnek gondolt elemekkel kapcsolatban megerősítést kapjanak, mielőtt kiviszik ezeket a pályára és élesben is bevetik.

A Ferrari egy ideig jókora lemaradásban volt a számítógépes alkatrész-tervezésben a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest, most úgy néz ki, fejlődni tudott ebben az összehasonlításban is. Ha viszont komolyan harcolni szeretne a fentebb említett két csapattal, tovább kell majd haladnia ezen az úton.