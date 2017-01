Fernando Alonso saját elmondása szerint amikor visszavonul, legalább eggyel több vb-címe lesz majd a mostani kettőnél. De lehet erre még reális esélye?

2007 januárjában az akkor huszonöt éves Fernando Alonso lábai előtt hevert a világ. Az előző két szezonban világbajnok lett a Renault-val, és úgy nézett ki, a magára találó McLarennel még nagyobb csúcsokat hódíthat meg. Michael Schumacher néhány hónappal azelőtt visszavonult, és úgy nézett ki, hogy a vb-címért egyetlen reális riválisa lehet majd Alonsónak: Schumacher utódja, Kimi Räikkönen a Ferrarinál.

Amellett, hogy az általános vélekedés szerint Fernando Alonso még mindig az F1 egyik legnagyobb alakja, most már nincs monopolhelyzetben ebben a szituációban: az eltelt tíz évben olyan versenyzők tűntek fel mellette, mint az egykori mclarenes csapattárs Lewis Hamilton, vagy éppen a Red Bull “pilótagyárának” növendékei: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo és Max Verstappen. Ezek mellett a szupersztárok mellett pedig még ezen felül “csurrant-cseppent ez-az” olyan versenyzőknek is, mint Jenson Button, vagy éppen tavaly Nico Rosberg: mindketten világbajnoki címet szereztek az elmúlt évtizedben. Az imént felsorolt listából egyelőre kilóg Ricciardo és Verstappen, de egyben biztosak lehetünk: az egyik legfőbb vb-cím-várományosokról beszélünk.

Mellettük ott van az egyre idősebb Fernando Alonso, aki továbbra is hajtja a harmadik vb-címet, viszont az idő is vészesen robog az ő esetében, ugyanis 1981-es születésűként idén már a negyvenhez van közelebb, nem a harminchoz. Utolsó győzelme óta háromszor is karnyújtásnyira került a világbajnoki trófeától, és érdekes belegondolni az ő esetében a “mi lett volna, ha” kezdetű játékba. Csak egy kicsit több pont, és most nem egy két-, hanem egy ötszörös világbajnokról beszélünk.

“Ott volt 2007, amikor egy pont hiányzott, Vettel ellen pedig három [2012-ben – a szerk.], illetve négy [2010]. Tisztában vagyok ezekkel a számokkal, mert néha felteszik nekem ezeket a kérdéseket. Jó lenne, ha többszörös bajnok lehetnék…”

Alonso tehát nem felejtett el vezetni, és könnyen nyerhetne még világbajnoki címet egy megfelelő autóval. De melyik lesz ez? A McLaren-Honda, vagy valamelyik másik istálló?

Mi lenne, ha a Mercedeshez igazolna?

Elméletben 2018-ra elérhetővé válik egy hely a Mercedesnél, azonban a logika azt mondatja a legtöbb emberrel, hogy ha nem Bottas marad Hamilton csapattársa, akkor a finn helyébe lépésre a legnagyobb esélye Sebastian Vettelnek van, és nem Alonsónak. Ha pedig nem igazol a jelenlegi legjobb csapathoz, akkor hirtelen nagyon lecsökkennek az esélyei arra, hogy akár csak egy hasonlóan jó csapatnál találjon helyet magának. Ez pedig egy dolgot jelent: maradt a McLarennél, és kivárja, amíg jelenlegi csapata visszatalál oda, ahonnan a Honda-házasság kezdete óta eltűnt.

De vajon lehet itt reális esélye még valaha a világbajnoki címre? “Nem tudom, majd meglátjuk. Nyilván jó lenne nyerni megint, de nem állhatok neki úgy minden egyes szezonnak, hogy csakis a világbajnoki cím az elfogadható cél. Néha második vagy, néha ötödik, néha nyolcadikként zársz, ilyenkor hogy tudnál megbirkózni a frusztrációval, amit az irreális cél kitűzése okoz? Szerencsére semmi ilyen nincs bennem. Enyém a világ legjobb munkája, ráadásul soha nem voltam még ilyen jó, mint most. Nagy reményekkel fogok nekivágni az évnek, remélve azt, hogy a projektünk végre versenyképes lehet, és végre nagy dolgokért harcolhatunk. De meglátjuk. Hozzám hasonlóan mindenki más is világbajnok akar lenni, ebben semmi különbség nincs köztem és a többiek között.”

Alonso egyáltalán nem elégedetlen azzal, amit elért. “Voltam olyan szerencsés, hogy évekig a vb-címért harcolhattam, és nagyszerű eredményeket is értem el. De semmiben nem térnek el az én ambícióim a többiekétől a paddockban.” A kérdés, hogy a McLaren-Honda mennyire lehet partner Alonso ambícióihoz. Az biztos, hogy a csapatnál 2015-höz képest nagy fejlődés történt tavaly, most a Honda célja az, hogy hasonló erőforrást gyártson a McLarennek, mint amit a Mercedes használ. Ettől a japánok azt remélik, hogy közelebb kerülhetnek a Mercedes erőforrásának teljesítményéhez. Kemény két év áll Alonso mögött, de a spanyol nem adja fel.

“Nem Ron Dennis miatt jöttem vissza a McLarenhez, hanem mert vonzó volt a McLaren és a Honda projektje 2015-ben. Gyerekkoromban a tévén keresztül ezen nőttem fel. Annak idején az első gokartom egy McLaren-replika volt, szóval több dolog is az ajánlat elfogadása mellett szólt. Azt gondoltam, itt az idő, hogy csatlakozzak. Tudtam, hogy kockázatos lépés lesz az eredmények szempontjából, mert a projekt még csak az út elején járt. Javulunk, de még messze vagyunk attól, hogy a vb-címért harcolhassunk. De jó helyen vagyok.”

A McLaren jó úton halad, Alonso boldog

Ahogy korábban a Ferrari, úgy most a McLaren-Honda is csak az ereje teljében lévő Mercedes árnyékában tud létezni, eddig nem volt reális esélye arra, hogy befogja a németeket. Azóta a McLaren, és az összes többi istálló is üldözi a Mercedest, Alonso pedig azt reméli, hogy 2017-re csökkenhet a különbség az ezüstnyilakhoz képest.

“A Mercedes jelenleg hihetetlen munkát végez. Ezekkel az új turbómotorokkal mindenki előtt járnak. 2014-ben még egy másodperc volt az előnyük mindenkihez képest, de még 2015-ben is öt tized. Szép lassan elfogy az előnyük, de még mindig az első évükből élnek, ami fantasztikus teljesítmény. 2017-ben a szabályváltozásokkal van remény, hogy utolérjük őket, ugyanis mindenki szinte a nulláról indul.” – bizakodott Alonso. “Néha nyersz, néha veszítesz, de úgy gondolom, a Ferrari mindig esélyes lesz, ahogy a McLaren is. Ez a két csapat szinte mindig ott van az elején, és mindig ott is lesz, míg a többi csak fel-le liftezik. A Force India egyik évben jól dolgozik, a másikban nem annyira. De a Ferrari, a McLaren, a Mercedes és a Red Bull mindig esélyes lesz.”

Felmerül a kérdés: annak idején miért nem maradt Alonso a Ferrarinál? Vettel a 2015-ös szezon során három versenyt is nyert az olaszokkal, így akkor rossz döntésnek tűnhetett Alonso csapatváltása, de a tavalyi, küszködős szezon Alonso döntését igazolta. Ő annak idején kétszer is rendkívül közel került a vb-címhez a tűzpiros autóval, azóta viszont Vettel egy sokkal rosszabb formában lévő Ferrarinál versenyez. “2016-ban gyorsabbak voltak, mint azt az eredmények mutatják. Jó néhány versenyen közel voltak a Mercedeshez, de valami mindig közbe jött. 2012-ben pont fordítva volt. Akkor nem voltunk gyorsak, de minden összejött. A többieknek hol motorhibája volt, hol büntetést kaptak, vagy éppen a boxban akadtak problémáik. Olyan versenyeket nyertünk meg, amik nem nekünk álltak. Öt fantasztikus évet töltöttem ott, de még két év már valószínűleg túl nagy frusztrációt okozott volna. Úgy gondoltam, jó ötlet belevágni egy új projektbe.”

Alonso beletörődött, hogy a sors azt szánta neki, hogy most elég messze kerüljön a harmadik vb-címétől. Azt mondja, ilyen a sport. “Ez a jó dolog a Forma-1-ben, hogy az autón is nagyon sok múlik. Nem lehet minden versenyt megjósolni, minden megtörténhet. Annak idején sokáig gokartoztam és rengeteg más szériában is indultam a Forma-1-ben. Mindent megnyertem. Voltam olyan szerencsés, hogy ez a Forma-1-ben is összejöjjön, és bajnok lehessek. Az életemben minden a versenyzésről szól. Még akkor is, amikor hazamegyek a saját pályámra gokartozni. Ez az életem.”

Merre vihet az útja a Forma-1 után?

Amikor nem olyan rég még a “panaszkodósabb” Fernando Alonsót láthattuk és hallhattuk, óhatatlanul felmerültek a pletykák, hogy távozik az F1-ből, leginkább a sportautózás merült fel, főleg azok után, hogy nem titkoltan nagy vágya, hogy egyszer Le Mans-ban indulhasson. Alonso szerint viszont nem eszik olyan forrón a kását. “Mindig nagy visszhangja van annak, amit mondok. Azoknak, akik 2-3 éve érkeztek, csak ez a Forma-1 létezik, én viszont, aki itt vagyok már tizenhat szezon óta, láttam nagyon érdekes autókat. Vezettem a csúcskategóriát, és enyémek voltak a világ legjobb köridejei. Amikor ezt felvetem, mindenki azt hiszi, hogy biztosan nem is élvezem a Forma-1-et. Egyszer biztosan eljön ez az idő is, de még én sem tudom, mikor. Úgy érzem, idén a dolgok javulni fognak, látványosabb lesz minden, és gyorsabbak az autók. Ahogy annak lennie kell.”