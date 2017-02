A Red Bull Racing nem sokkal ezelőtt hivatalosan is megerősítette a 2017-es F1-es autója bemutatójának időpontját.

Szép lassan megkezdődik a 2017-es F1-es szezon, amikor is pályára gurulnak a teljesen új aerodinamikával felszerelt versenygépek. Ez már önmagában sok izgalmat és változást jelenthet, plusz ne feledkezzünk meg a Pirelli ultra széles abroncsairól sem.

Eddig a Sauber, a Renault, a Force India, a Mercedes, a Ferrari, a McLaren és a Toro Rosso erősítette meg azt, hogy mikor mutatja be az aktuális autóját. Nos, most a négyszeres bajnok Red Bull is megtette ugyanezt.

A hivatalos közlemény szerint a Renault motorral hajtott RB13 kódnévre keresztelt autó február 26-án mutatkozik be a nagyközönség előtt, ami részben Adrian Newey keze munkája is. Sokak szerint ez az autó lesz az, mely valóban legyőzheti az eddig dominált Mercedest.

Az RB13-at Daniel Ricciardo és Max Verstappen fogja vezetni rendszeresen, akik akár a bajnoki címre is esélyesek lehetnek.

Érdekesség, hogy a Toro Rosso is azon a napon mutatja be az új konstrukcióját, közvetlen a téli tesztek előtt. Az első téli teszt február 27. és március 2. között kerül megrendezésre a katalán ringen Spanyolországban.