A Renault nagyon nagyot léphet előre a tavalyi szezonhoz képest, amit már a pilóták is elkezdtek érezni a téli teszten.

Jolyon Palmer és Nico Hülkenberg is pályára gurult a harmadik tesztnapon, ami nem volt problémamentes a Renault szempontjából, de összességében pozitív a mérleg. Ketten együtt 93 kört abszolváltak a katalán ringen.

Palmer a 4., Hülkenberg az 5. legjobb időt rakta össze.

Nico Hülkenberg

„Pozitív volt, hogy több kört tudtunk befejezni a mai napon. A délutánom kissé korlátozott volt néhány kisebb probléma miatt, de értékes 42 kört tudhattam magam mögött. Volt pár igen jó munkamenetünk.”

„Folyamatosan fejlesztjük az ismereteinket az autót illetően, és volt pár dolog, amit én is megtanultam vele kapcsolatban. Holnap vizes pályán fogunk tesztelni, ami érdekes lesz. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz.”

„Érdekes lesz reggel egy vizes pályán menni, és elég jó körülmények között. Szórakoztató lehet. Érdekel, hogy milyen érzés.”

Jolyon Palmer

„Nem kezdődött tökéletesen a tesztnapunk a hideg gumikkal, de ezen kívül volt néhány igazán jó eredményünk a héten a beállítások szempontjából. Elégedettnek érzem magam azzal, ahol most vagyunk, mert minden alkalommal, amikor kimegyünk a pályára, megteszünk egy lépést előre.”

„Az autó is folyamatos fejlődést mutat, így az előrelépés is nyilvánvaló. 51 kört mentem a nap első felében, ami kielégítőnek mondható, de konstans módon tanulunk. Azt hiszem, ez a teljesítményünkön is látszik.”

Csütörtökön, az esős tesztnapon Hülkenberg délelőtt, míg Palmer délután kap lehetőséget az autó vezetésére.