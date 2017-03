Egyre több szurkoló ad hangot nemtetszésének a kikerülő manővereket illetően, ugyanis igazi előzéseket szeretnének látni a pályán, ám a DRS rendszer jelenlegi alkalmazásával erre meglehetősen csekély esély mutatkozik.

Stefan Johansson (60) a Ferrari és a McLaren korábbi versenyzője is beállt azok közé, akik kritizálták a rendszert: „A Forma-1-es barátaim folyton amiatt panaszkodnak, hogy csak nagyon kevés igazi előzést látunk. A helyzet azonban most sem fog javulni, hiszen ha nagy leszorítóerő áll a rendelkezésedre, akkor minden a kanyar középső részén elért sebességről fog szólni. Az autók úgy fognak viselkedni, mintha síneken gurulnának. Régebben minden bátorságát össze kellett szednie az embernek, hogy kicsivel később fékezzen, és meg tudja izzasztani az előtte haladót a kanyarban. Jelen pillanatban nem látom, ez hogyan történhetne meg.”

„Az autók körönként 4-5 másodperccel lesznek gyorsabbak, a kanyarokat még gyorsabban veszik majd be, mint valaha, szóval adódik a kérdés: hol tudnak majd a versenyzők előzési manőverbe kezdeni?”

„Néhány néző szerint erre tökéletes megoldás a DRS, de annak használatával csak azt érjük el, hogy megteremtünk egy környezetet, amelyben az autók úgy mennek el egymás mellett, mint az autópályán egy Porsche egy Smart mellett.”

Ross Brawn lesz majd az, akinek az ehhez hasonló dolgokat rendbe kell raknia, az pedig egy jó jel, hogy a probléma forrását ő maga is látja: „Az állítható hátsó szárny nem örvend általános népszerűségnek. Lényegében egy gombnyomáson múlik az előzés, ez pedig nem éppen az, amit egy versenyzés iránt rajongó néző látni szeretne.”

Könnyen lehet, hogy ilyen tekintetben hamarabb áll majd be változás, mint azt előzetesen gondoltuk volna, ám mielőtt még bármi is történhetne, Ross Brawn látni szeretné az első két futamot, és azt, hogy a 2017-es új szabályok versenykörnyezetben hogyan is teljesítenek.

A döntéshozók tehát abban állapodtak meg, hogy az ausztrál és a kínai nagydíj után elemzik a kialakult helyzetet, ám itt elsősorban nem a DRS megszüntetésével, hanem sokkal inkább a zónák áthelyezésével, áttervezésével érdemes számolni. A hétvégén megrendezésre kerülő Ausztrál Nagydíj ilyen tekintetben még nem lesz túl mérvadó, hiszen a vonalvezetés túlságosan is eltér az átlagostól, ám a hosszú sanghaji egyenes már több kérdésre is választ adhat majd.